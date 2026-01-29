Calciomercato Coppola lascia il Brighton e vola al Paris FC | niente Milan per l’italiano

Diego Coppola lascia il Brighton e si trasferisce al Paris FC. Il difensore italiano, che era stato cercato anche dal Milan, ha deciso di cambiare aria e giocare in Francia. Il club inglese ha ufficializzato il trasferimento, chiudendo così le speranze di vedere il giovane talento nel campionato italiano.

Niente Italia per Diego Coppola. Il giovane difensore classe 2003, sondato anche dal Milan per rinforzare il proprio reparto difensivo, cambia maglia e dal Brighton passa ufficialmente in Francia, al servizio del Paris FC. Con una sorta di comunicato, il club inglese ha reso nota la partenza del giovane azzurro: "In bocca al lupo a Diego Coppola che è passato in prestito al Paris FC fino alla fine della stagione" L'avventura dell'italiano in Premier League non è mai decollata: soltanto 9 presenze quelle raccolte dal centrale azzurro con i Seagulls e davvero troppo poco spazio nella formazione di Fabian Hurzeler.

