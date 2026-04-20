Al Milestone il secondo appuntamento con i vincitori del concorso Bettinardi 2025
Al Milestone si tiene il secondo evento con i vincitori del concorso Bettinardi 2025. Il Piacenza Jazz Fest si avvicina alla fine e ospita uno dei momenti più rappresentativi della manifestazione.
Il Piacenza Jazz Fest si avvia verso la sua conclusione con uno degli appuntamenti più significativi e identitari dell’intera manifestazione. Venerdì 24 aprile alle ore 21,15 il Milestone Live Club ospiterà infatti il secondo concerto dedicato ai vincitori del Concorso Nazionale “Chicco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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