Nuovi talenti del jazz italiano al via al Milestone live club le finali del Concorso Bettinardi

Sabato sera al Milestone Live Club di Piacenza si sono svolte le prime finali del Concorso Nazionale

Sabato 7 febbraio alle ore 21,30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita la prima finale del Concorso Nazionale "Chicco Bettinardi" per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, appuntamento ormai storico del Piacenza Jazz Fest e uno dei più importanti osservatori dedicati alle giovani generazioni del jazz nel nostro Paese. L’ingresso è libero, con l’invito al pubblico a partecipare numeroso per sostenere dal vivo il jazz italiano che cresce. La serata sarà dedicata alla Sezione A - Solisti, e vedrà salire sul palco cinque giovani musicisti under 30, selezionati da una giuria di esperti tra decine di candidature provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Chicco Bettinardi

Il Piacenza Jazz Club presenta Matteo Paggi in quintetto, un nuovo evento dedicato al jazz italiano.

Sabato 13 dicembre alle 21,30, il Milestone Live Club ospiterà un concerto tra Italia e Inghilterra, caratterizzato da groove ed energia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chicco Bettinardi

Argomenti discussi: Suisse Diagonales, dove ascoltare il jazz del futuro; Le grandi voci del jazz rivivono al Milestone con il De Leo 4et feat. Luca Aquino; Visioninmusica 2026; Echoes from Home di Clarissa Colucci: un viaggio nell’interiorità.

Roma Jazz Festival, la 49esima edizione tra star e nuovi talentiTorna dall'1 al 23 novembre il Roma Jazz Festival. Per la 49esima edizione la manifestazione propone un programma composto da artisti italiani e internazionali in scena fra l'Auditorium Parco della ... tgcom24.mediaset.it

Young Jazz È la notte dei nuovi talentiCon Young Jazz torna anche per questa nuova edizione di Estate Fiesolana una serata dedicata ai giovani talenti della musica. Domenica 25 giugno, un nuovo episodio nato dalla collaborazione ormai ... lanazione.it