Cinque voci per il futuro del jazz italiano al Milestone prosegue il concorso nazionale Bettinardi

Prosegue il percorso del Concorso Nazionale "Chicco Bettinardi" per Nuovi Talenti del Jazz Italiano, giunto alla XXIII edizione e inserito nel programma del Piacenza Jazz Fest 2026. Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21,30 il Milestone Live Club di Piacenza (via Emilia Parmense 27) ospiterà la terza finale, dedicata alla Sezione C - Cantanti, con ingresso libero e l’invito rivolto al pubblico a partecipare e sostenere da vicino il giovane jazz italiano. La serata vedrà protagoniste cinque giovani voci femminili, selezionate da una giuria di esperti a partire da numerose candidature provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

