Al Glue il concerto di Costì Nita e Tony Groove Machine

Venerdì 24 aprile si è tenuto al Glue di Firenze un concerto con tre artisti sul palco. La serata ha visto esibirsi Costì, che ha presentato il suo nuovo EP intitolato “Son cose che succedono”. La performance è stata seguita da Nita e Tony Groove Machine, formando un evento musicale che ha attirato il pubblico locale. La serata si è svolta senza particolari incidenti, in un’atmosfera conviviale.

Altro weekend, altro giro di concerto al Glue di Firenze. Questo venerdì, 24 aprile, sul palco sale Costì, per presentare il nuovo ep “Son cose che succedono”. Un progetto che intreccia cantautorato e pop italiano vintage, tra malinconia e ironia, con una scrittura semplice ma intensa, fatta di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Groove incessante tra distorsioni sonore e attitudine garage: gli Inframen in concerto al PunkFunk Tony Pitony in concerto a Bagheria: doppia data al Piccolo Parco UrbanoDopo il sold out in pochi giorni della prima data (1° agosto 2026), oggi annuncia il raddoppio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria: il nuovo live... Aggiornamenti e contenuti dedicati Il contro concerto di Tony Effe a Roma, a Capodanno sarà al Palasport dell’Eur a 10 euroAlla fine, Tony Effe terrà un concerto a Roma, ma non al Circo Massimo. Con una mossa a sorpresa, il trapper romano, escluso dal concerto ufficiale del Campidoglio, ha annunciato uno show per la ... blitzquotidiano.it Il Capodanno di Tony Effe, concerto a prezzi popolariAlla fine un concerto di Tony Effe a Roma ci sarà, ma non al Circo Massimo. Con una mossa a sorpresa il trapper romano escluso dal concerto 'ufficiale' del Campidoglio ha lanciato dai social ... ansa.it