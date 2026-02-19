Tony Pitony in concerto a Bagheria | doppia data al Piccolo Parco Urbano
Tony Pitony ha annunciato due concerti a Bagheria, portando il suo stile eclettico nel Piccolo Parco Urbano. La causa di questa scelta deriva dalla crescente popolarità dell’artista, che conquista pubblico con musica elettronica, performance teatrali e un tocco di trash. La prima data si svolgerà il prossimo fine settimana, attirando fan da diverse città. La seconda si terrà a distanza di qualche giorno, offrendo un’occasione unica di vedere dal vivo un artista che unisce musica e provocazione. Entrambi gli eventi sono già molto richiesti.
Dopo il sold out in pochi giorni della prima data (1° agosto 2026), oggi annuncia il raddoppio al Piccolo Parco Urbano di Bagheria: il nuovo live sarà il 3 agosto 2026 e i biglietti sono disponibili sui circuiti abilitati. Il Tour estivo si preannuncia, quindi, ricco di appuntamenti, live e concerti in tutta Italia e anche in Europa. Gli eventi in Sicilia sono prodotti da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti e P17TONY. L'espressione artistica di Tony Pitony si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, esplora e sovverte gli stereotipi legati alla sessualità, all'identità di genere e alla narrazione storica, affermandosi come un artista gender fluid che privilegia l'ispirazione autentica rispetto alle logiche di mercato.
