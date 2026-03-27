Dal 20 al 26 aprile 2026, Milano ospiterà il Fuorisalone, un evento che si svolge parallelamente al Salone del Mobile a Rho. Durante questa settimana, sarà possibile visitare diversi palazzi storici della città, tra cui il Litta e l’Isimbardi, che si apriranno al pubblico offrendo un’occasione di scoperta e approfondimento del patrimonio architettonico milanese.

Dal 20 al 26 aprile, Milano accoglierà il Fuorisalone 2026, l’evento cittadino studiato per accompagnare le attività del Salone del Mobile a Rho. In fiera andranno in scena le novità dal mondo del design e arredamento, nei vicoli di Brera, Tortona, 5VIE vibrerà la movida. Già, ma non la solita vita notturna meneghina, quanto piuttosto un calendario H24 di appuntamenti culturali e artistici, per rendere la città protagonista. La Design Week tende infatti a trasformare il capoluogo lombardo in un grande contenitore di eventi legati a stile e arredo. Ma non solo, visto che parte delle installazioni che si possono trovare nei punti strategici del quadrilatero del design, sono un connubio tra brand e arte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palazzi storici da visitare a Milano durante il Fuorisalone 2026, da Litta a Isimbardi

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