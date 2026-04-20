Durante il Fuorisalone 2026, è stato presentato un sistema che permette di creare un orologio personalizzato in soli due minuti grazie all’intelligenza artificiale. La tecnologia consente agli utenti di progettare un oggetto unico, evidenziando un’innovazione nel processo creativo. La presentazione ha sottolineato che, nonostante la democratizzazione della progettazione, l’intervento umano è fondamentale affinché l’algoritmo produca risultati significativi. La Design Week di quest’anno ha segnato un punto di svolta nella concezione degli accessori personali.

La Design Week milanese del 2026 fissa un nuovo spartiacque nel modo in cui concepiamo l’accessorio personale e la sua genesi. Se nel decennio scorso il feticcio del mondo fashion era l’edizione limitata, la frontiera odierna è l’unicità assoluta e istantanea. Passeggiando per il distretto di via Tortona, durante questo Fuorisalone 2026, è infatti possibile sedersi, digitare poche parole su uno schermo e, in una manciata di minuti, veder generare un orologio letteralmente inesistente fino a un istante prima. E che non esisterà mai più in quella forma. È il nucleo concettuale di AI-DADA, l’installazione e progetto con cui Swatch esplora la complessa intersezione tra algoritmo, memoria storica di un brand e autorialità umana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al Fuorisalone 2026 l’AI ti fa creare un orologio unico in soli due minuti: “Così democratizziamo la creatività, ma senza l’idea umana l’algoritmo non produce nulla”

Notizie correlate

Spongano, teatro e AI a confronto: “Trash Test” sfida l’algoritmo e riscopre la creatività umana.Spongano si prepara al “Trash Test”: l’intelligenza artificiale sfida il teatro dal vivo Spongano, un piccolo comune del Salento, si prepara ad...

“Napoli è fragile ma poi ti graffia, ti fa male, ti seduce. Whoopi Goldberg a Un Posto Al Sole? Mi ha sorpresa. Sanremo 2026 chissà, vediamo…”: così Serena RossiCelebrare l’amore per la propria città è anche essere consapevoli delle diverse sfaccettature, dei limiti, dei colori.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: cosa vedere e come orientarsi tra distretti, novità e percorsi tematici; L’automotive al Fuorisalone 2026; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week.

Luxy al Fuorisalone 2026 tra design e modaRoma, 20 apr. (askanews) - In occasione della Milano Design Week Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo (VI) specializzata nella produzione ... notizie.tiscali.it

Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateMilano apre i suoi portoni: dal 20 al 26 aprile il Fuorisalone 2026 trasforma la città. Ecco la mappa completa dei luoghi e delle mostre da non perdere ... milanotoday.it

Quest’anno il Fuorisalone sembra avere una sola regola: esagerare Milano entra nella sua settimana più scenografica: polpi giganti, labirinti, volumi gonfiabili, portali luminosi e ambienti immersivi trasformano la città in un enorme set di design Dove si t - facebook.com facebook

Tra workshop digital-detox, incontri con i nuovi talenti dello IED e qualche tocco beauty che non guasta mai, il progetto «Archivio Italia» di Vanity Fair trasforma l'iconica pasticceria milanese nel salotto culturale più bello e buono del Fuorisalone x.com