Spongano teatro e AI a confronto | Trash Test sfida l’algoritmo e riscopre la creatività umana

Spongano si prepara al "Trash Test": l'intelligenza artificiale sfida il teatro dal vivo. Spongano, un piccolo comune del Salento, si prepara ad ospitare domenica 22 febbraio una performance teatrale atipica che mette in discussione il ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo creativo. L'artista Andrea Cosentino porterà sul palco del Centro di Aggregazione Giovanile "Trash Test", uno spettacolo che sottopone l'AI a un "collaudo distruttivo" per svelarne i limiti e le potenzialità, inserendosi nella rassegna "Fuochi comuni". L'iniziativa, promossa da Ultimi Fuochi Teatro, rappresenta un'occasione di riflessione sul futuro del teatro e sul rapporto tra uomo e macchina.

