Napoli è fragile ma poi ti graffia ti fa male ti seduce Whoopi Goldberg a Un Posto Al Sole? Mi ha sorpresa Sanremo 2026 chissà vediamo… | così Serena Rossi
Serena Rossi ha parlato di Napoli, descrivendola come una città che può essere fragile ma allo stesso tempo capace di sorprendere e sedurre. La attrice ha confessato di essere rimasta sorpresa dal fatto che Whoopi Goldberg sarà ospite a Un Posto Al Sole. Sul futuro di Sanremo 2026, Rossi si è detta curiosa, senza fare previsioni. Intanto, ha sottolineato come amare Napoli significhi anche accettare le sue contraddizioni e le sue sfumature.
Celebrare l’amore per la propria città è anche essere consapevoli delle diverse sfaccettature, dei limiti, dei colori. Serena Rossi, la sua Napoli, la apprezza così com’è, con “i suoi tratti fascinosi e vulnerabili”. Le ha dedicato lo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli” e, adesso, anche l’omonimo disco. Un album che raccoglie quattordici cover con cui l’attrice, celebre tra le altre produzioni per la fiction Rai Mina Settembre e il film su Mia Martini Io sono Mia, omaggia la tradizione musicale napoletana con brani come “Dicitencello vuje”, “Io, Mammeta e tu” e “Tammurriata nera”. Nel frattempo, ha finito di girare il film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole” ed è impegnata sul set de “La famiglia Panini”, una serie che andrà in onda su Rai1 e racconta la nascita delle figurine che hanno fatto sognare generazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Così ho conosciuto Whoopi Goldberg, poi lei ha iniziato a guardare Un Posto al Sole a mia insaputa e mi ha chiamato per chiedermi di partecipare”: Patrizio Rispo racconta
Patrizio Rispo rivela di aver incontrato l’attrice americana durante una sua visita in Italia.
Whoopi Goldberg: «"Un posto al sole" mi ha ricordato perché amo recitare. Mi sento troppo vecchia». Le parole su Valentino e Papa Francesco
Whoopi Goldberg ha recentemente condiviso come la serie
