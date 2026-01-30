Serena Rossi ha parlato di Napoli, descrivendola come una città che può essere fragile ma allo stesso tempo capace di sorprendere e sedurre. La attrice ha confessato di essere rimasta sorpresa dal fatto che Whoopi Goldberg sarà ospite a Un Posto Al Sole. Sul futuro di Sanremo 2026, Rossi si è detta curiosa, senza fare previsioni. Intanto, ha sottolineato come amare Napoli significhi anche accettare le sue contraddizioni e le sue sfumature.

Celebrare l’amore per la propria città è anche essere consapevoli delle diverse sfaccettature, dei limiti, dei colori. Serena Rossi, la sua Napoli, la apprezza così com’è, con “i suoi tratti fascinosi e vulnerabili”. Le ha dedicato lo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli” e, adesso, anche l’omonimo disco. Un album che raccoglie quattordici cover con cui l’attrice, celebre tra le altre produzioni per la fiction Rai Mina Settembre e il film su Mia Martini Io sono Mia, omaggia la tradizione musicale napoletana con brani come “Dicitencello vuje”, “Io, Mammeta e tu” e “Tammurriata nera”. Nel frattempo, ha finito di girare il film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole” ed è impegnata sul set de “La famiglia Panini”, una serie che andrà in onda su Rai1 e racconta la nascita delle figurine che hanno fatto sognare generazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Napoli è fragile ma poi ti graffia, ti fa male, ti seduce. Whoopi Goldberg a Un Posto Al Sole? Mi ha sorpresa. Sanremo 2026 chissà, vediamo…”: così Serena Rossi

Patrizio Rispo rivela di aver incontrato l'attrice americana durante una sua visita in Italia.

Whoopi Goldberg ha recentemente condiviso come la serie

