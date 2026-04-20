Al cinema in settimana | da Giulio Regeni a Benvenuti in campagna

Questa settimana al cinema viene presentato il documentario dedicato a Giulio Regeni, che ripercorre le fasi del suo sequestro, delle torture e della morte avvenuta nel febbraio 2016 vicino al Cairo. Accanto a questa produzione, è in programmazione anche la commedia rurale “Benvenuti in campagna”, offrendo due film con tematiche molto diverse. Entrambi i titoli sono disponibili nelle sale italiane per un breve periodo.

Torna al cinema “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, documentario che ricostruisce le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione del ricercatore italiano, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. Oltre sessanta sale in tutta Italia (e a Bergamo, per esempio, il Cinema del Borgo) lo hanno riprogrammato dopo la decisione del ministero della Cultura di escluderlo dai finanziamenti pubblici per il cinema. Un atto di risposta collettiva da parte degli esercenti, sostenuto da Circuito Cinema, che rilancia il film nelle principali città italiane. In cartellone, poi, non mancano i titoli del...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Una raccolta di contenuti

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Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 saleLeggi su Sky TG24 l'articolo Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema in più di 60 sale ... tg24.sky.it

Giulio Regeni. Tutto il male del mondo, il documentario di Simone Manetti, prodotto da Ganesh e Fandango, dedicato al giovane ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016 e alla lunga battaglia per la verità sul suo sequestro, sulle torture e sull’omici - facebook.com facebook

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