Il mancato finanziamento pubblico per un documentario su un ricercatore scomparso ha scatenato reazioni politiche e proteste da parte di alcune associazioni. Di fronte alla decisione di non assegnare i fondi richiesti, alcuni esponenti istituzionali hanno presentato interrogazioni in parlamento e sono state avviate discussioni pubbliche. La vicenda ha portato alle dimissioni di alcuni membri coinvolti nel progetto e ha attirato l’attenzione di diversi gruppi di opinione.

Il mancato finanziamento con fondi pubblici ha portato a dimissioni, interrogazioni in parlamento e critiche da parte di organizzazioni e movimenti. Il docufilm Giulio Regeni, tutto il male del mondo non ha ottenuto i fondi pubblici assegnati dal Ministero della Cultura e il rifiuto ha avuto numerose conseguenze, tra dimissioni tra i membri della commissione e interrogazioni parlamentari. Il progetto è stato co-prodotto da Ganesh Produzioni in collaborazione con Fandango ed era stato richiesto un contributo di circa 100 mila euro. La richiesta respinta dalla Commissione Il Ministero della Cultura aveva sostenuto che il lungometraggio diretto da Simone Manetti non risponde ai criteri di qualità artistica e non racconta la realtà italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fondi al cinema: il mancato sostegno al documentario su Giulio Regeni diventa un caso politico

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica?”Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni.

"Perché ci sia giustizia servono memoria e racconto", nei cinema il documentario su Giulio Regeni (VIDEO)Ieri sera la prima proiezione sold-out all'Ariston di "Giulio Regeni-Tutto il male del mondo" con la partecipazione del regista Simone Manetti Ieri...

Temi più discussi: Il ministero non concede fondi pubblici al film su Giulio Regeni. Non c'è interesse culturale; Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioni; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa.

Fondi al cinema: il mancato sostegno al documentario su Giulio Regeni diventa un caso politicoIl mancato finanziamento con fondi pubblici ha portato a dimissioni, interrogazioni in parlamento e critiche da parte di organizzazioni e movimenti. movieplayer.it

No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo MereghettiLettera di dimissione dei due membri: «Incompatibilità ambientale». Il mancato finanziamento con fondi pubblici al docufilm su Giulio Regeni era approdato alla Camera, con le interrogazioni di Partito ... roma.corriere.it

Il documentario "Giulio Regeni, tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, è stato ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico. E arrivano le prime di - facebook.com facebook

Fondi negati al film su Giulio Regeni. Chi si dimette, chi si dissocia, chi chiede a Giuli di chiarire x.com