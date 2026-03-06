Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza | Smettiamola

Dopo la sconfitta contro il Crystal Palace, Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha mostrato segni di nervosismo. Durante l'intervista, ha interrotto bruscamente la conversazione, chiedendo di smettere di parlare di alcune questioni. Tudor non ha voluto commentare ulteriormente le voci circolate sul suo team e ha espresso chiaramente la sua volontà di chiudere il discorso.