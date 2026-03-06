Tudor non vuole sentire quello che si dice sul Tottenham e perde la pazienza | Smettiamola
Dopo la sconfitta contro il Crystal Palace, Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha mostrato segni di nervosismo. Durante l'intervista, ha interrotto bruscamente la conversazione, chiedendo di smettere di parlare di alcune questioni. Tudor non ha voluto commentare ulteriormente le voci circolate sul suo team e ha espresso chiaramente la sua volontà di chiudere il discorso.
Igor Tudor stizzito dopo la partita persa dal suo Tottenham contro il Crystal Palace. L'allenatore ha chiuso bruscamente l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’ombra del fallimento Juve sul Tottenham: perché la “cura Tudor” sta portando gli Spurs in Serie BIl club londinese è in caduta libera: il tecnico croato è già sotto accusa tra numeri da incubo, polemiche con i tabloid, paura retrocessione.
Francesca Lollobrigida: “Non è vero quello che si dice su Jutta Leerdam. Ho letto cose brutte”Francesca Lollobrigida, per ora due medaglie d'oro a Milano-Cortina 2026, ci ha raccontato le sue vittorie, il papà che l'ha incoraggiata ad andare...