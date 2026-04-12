L’Inter si prepara a vivere una settimana decisiva con due impegni importanti contro il Como. La squadra nerazzurra affronterà i lombardi prima nel campionato e poi in Coppa Italia, in incontri che potrebbero influenzare in modo significativo il proseguimento della stagione. La doppia sfida si svolgerà in un arco di pochi giorni, ponendo l’attenzione sulla prestazione dei nerazzurri in entrambe le competizioni.

Inter News 24 Como Inter, i nerazzurri affronteranno due volte la squadra di Fabregas per uno snodo cruciale per la stagione. Il calendario mette l’Inter di fronte a un vero e proprio tour de force contro una delle realtà più sorprendenti del calcio italiano: il Como. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, le due formazioni si incroceranno due volte in poco più di una settimana, sfide che peseranno enormemente sul bilancio finale della stagione nerazzurra, impegnata nella corsa Scudetto e nella conquista della finale di Coppa Italia. « Doppio Como, doppio snodo, doppio incrocio in 10 giorni: stasera sul Lago e il 21 aprile a San Siro. La...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, una doppia sfida che decide la stagione dei nerazzurri: prima il campionato e poi la Coppa Italia

Coppa Italia, in semifinale sarà Inter-Como: quando si giocherà la doppia sfidaMercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli.

Bargiggia: «Con campionato e Coppa Italia vinti stagione dell’Inter di Chivu assolutamente positiva. Nerazzurri su Palestra ma…» – ESCLUSIVAdi Alberto PetrosilliBargiggia, noto giornalista, ha commentato il momento dell’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League e non solo Paolo...