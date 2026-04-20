Akanji allo scoperto | Non è il momento giusto Perché ho preferito l’Inter al Milan

Il difensore svizzero ha commentato la sua scelta tra Inter e Milan, affermando che al momento non era il momento giusto per cambiare squadra. Ha spiegato di aver preferito l’Inter rispetto al Milan senza entrare in dettagli specifici. Inoltre, ha parlato del suo compagno di reparto, sottolineando l’obiettivo di offrire una buona prestazione e raggiungere la finale.

Il difensore elvetico ha risposto anche sul suo compagno di reparto Bastoni “Vogliamo fare una bella prestazione e andare in finale”. Così Manuel Akanji a ‘Sportmediaset’ alla vigilia della gara col Como valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Al ‘Meazza’ l’Inter partirà con i favori del pronostico dopo lo 0-0 dell’andata e il recentissimo successo in campionato contro la formazione di Fabregas. – Calciomercato.it Akanji ‘sogna’ il double, Scudetto (ormai una formalità) e Coppa Italia: “Riuscirci al primo anno in Italia sarebbe bellissimo”. Diciamolo chiaramente, il difensore svizzero è stato l’unico vero grande acquisto dell’Inter nello scorso calciomercato estivo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Akanji allo scoperto: “Non è il momento giusto. Perché ho preferito l’Inter al Milan” Notizie correlate Milan-Inter, Estupinan: “Gol più importante della mia carriera. Ho trovato il momento giusto”Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Leggi anche: Kimi è nel posto giusto al momento giusto: perché può credere nel Mondiale