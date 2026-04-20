Da Terricciola a Trieste, un gruppo ha organizzato un'iniziativa per fornire aiuti umanitari ai rifugiati lungo la rotta balcanica. L'obiettivo è sostenere chi si dedica all'assistenza dei profughi che attraversano la regione, portando generi di prima necessità. Le attività si svolgono con il coinvolgimento di volontari e sono rivolte a offrire supporto diretto alle persone in fuga.

TERRICCIOLA "Aiutiamo chi aiuta" da Terricciola a Trieste per portare aiuti umanitari ai profughi della rotta balcanica. in questi giorni Paolo e Paola di Terricciola sono a Trieste a portare aiuti nella "piazza del mondo" in collaborazione con l’associazione " Linea d’Ombra " e la Misericordia di Pontedera. A Trieste arrivano i ragazzi della rotta balcanica dopo mesi, a volte anni, di cammino. Arrivano con tutte le fragilità: la fame, la stanchezza, la povertà, le umiliazioni, le ferite. Ma in quella piazza trovano una fetta d’Italia bellissima. Associazioni, giovani, volontari da tutta Italia che li ristorano e si prendono cura di loro. Almeno per una sera li fanno sentire esseri umani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aiutiamo chi aiuta" a Trieste per i ragazzi dei balcani

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