A Poggibonsi si moltiplicano le persone che decidono di donare i capelli per aiutare i giovani ustionati nell’incendio di Crans-Montana. L’iniziativa benefica sta coinvolgendo molti cittadini, pronti a dare il loro contributo per sostenere chi ha subito gravi ferite.

Fioccano le adesioni a Poggibonsi al progetto benefico a favore dei giovani rimasti gravemente ustionati nell' incendio di Crans-Montana. "Venti persone in poco più di una settimana hanno scelto finora di donare i capelli per aiutare i ragazzi che hanno subìto conseguenze molto serie la notte di Capodanno. E continuiamo a ricevere richieste di clienti". Lo affermano le titolari di Erdasa Parrucchieri, Erika Cappellacci e Samantha Falai, che nei giorni scorsi hanno proposto l'iniziativa solidale unendosi in pratica a un appello in precedenza lanciato sui social da colleghe esercenti di negozi del Nord Italia.

© Lanazione.it - Donare i capelli per solidarietà: "Aiutiamo i ragazzi ustionati nell’incendio di Cras-Montana"

Un'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera.

A pochi giorni dall’avvio dell’iniziativa, il salone Km di Bellano ha già ricevuto numerose donazioni di capelli da tutta Italia, per sostenere le vittime ustionate di Crans-Montana.

