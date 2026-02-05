Legalità e carcere confronto al liceo Gonzaga | Così aiutiamo i ragazzi a capire cosa c’è oltre il muro

Questa mattina al liceo Gonzaga di Chieti si è svolto un incontro tra studenti e insegnanti sul tema della legalità e delle carceri. La scuola ha organizzato un momento di confronto diretto, con l’obiettivo di far capire ai ragazzi cosa accade oltre il muro delle prigioni. La professoressa Antonella Di Sipio ha promosso il progetto “Al di là del muro”, che mira a offrire una prospettiva più concreta sulla realtà carceraria e sui valori di rispetto delle regole.

Un momento di confronto diretto e di alto valore formativo si è svolto oggi al liceo Isabella Gonzaga di Chieti, nell'ambito del progetto didattico e sociale "Al di là del muro", promosso dalla scuola su iniziativa della professoressa Antonella Di Sipio. All'incontro ha partecipato la garante dei.

