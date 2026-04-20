AISM | Nuovo Infopoint al Policlinico Umberto I

È stato aperto un nuovo Infopoint presso il Policlinico Umberto I, gestito dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il servizio offre supporto ai pazienti attraverso ascolto e orientamento, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi disponibili. L’inaugurazione si inserisce nell’ambito delle iniziative per migliorare l’assistenza a chi vive con questa condizione. La struttura è dedicata a fornire supporto diretto e immediato ai pazienti e alle loro famiglie.

Cosa: L’inaugurazione del nuovo Infopoint dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), un servizio dedicato all’ascolto e all’orientamento per i pazienti.. Dove e Quando: Presso la Clinica Neurologica del Policlinico Umberto I di Roma. L’evento inaugurale si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 11:00.. Perché: Per garantire alle persone affette da Sclerosi Multipla, NMO e patologie correlate, nonché ai loro caregiver, un supporto non solo medico, ma anche informativo e psicologico.. La sanità romana si arricchisce di un nuovo presidio di fondamentale importanza per l’assistenza e l’integrazione sociale dei pazienti. Affrontare una diagnosi complessa richiede infatti un approccio che vada ben oltre la pur indispensabile somministrazione delle terapie farmacologiche.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - AISM: Nuovo Infopoint al Policlinico Umberto I Notizie correlate Leggi anche: Furto in corsia al Policlinico Umberto I, derubato un paziente in cardiologia Solidarietà in corsia: al Policlinico Umberto I arrivano i ‘Kit care con amore’Un’iniziativa solidale per distribuire, attraverso gli ospedali, kit contenenti beni essenziali per la cura di neonati, bambini, anziani e persone in...