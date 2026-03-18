Al Policlinico Umberto I sono arrivati i ‘Kit care con amore’, un’iniziativa che prevede la distribuzione di pacchi contenenti beni essenziali destinati a neonati, bambini, anziani e persone in condizioni di fragilità o emergenza. L’obiettivo è fornire supporto concreto a coloro che si trovano in situazioni di bisogno, con una distribuzione che coinvolge direttamente gli ospedali.

Un’iniziativa solidale per distribuire, attraverso gli ospedali, kit contenenti beni essenziali per la cura di neonati, bambini, anziani e persone in condizioni di fragilità o emergenza. È ‘Kit care con amore’, l’iniziativa lanciata dall’associazione Salvabebè-Salvamamme insieme al Policlinico Umberto I di Roma. I ‘ Kit care con amore ’, pensati per portare un segno tangibile di attenzione e solidarietà all’interno dei luoghi di cura, contengono beni essenziali per la cura e l’assistenza – come pigiami, intimo, pantofole, prodotti per l’igiene – e sono accompagnati da un messaggio di vicinanza rivolto alle persone che stanno attraversando situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Solidarietà in corsia: al Policlinico Umberto I arrivano i ‘Kit care con amore’

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