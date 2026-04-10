Crisi sanitaria in Piemonte | crollano gli infermieri i dati allarmano

In Piemonte, i dati più recenti segnalano una diminuzione consistente del numero di infermieri impiegati nel settore sanitario. La discussione sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale si è accesa nel Consiglio Regionale, dopo la diffusione di queste statistiche che evidenziano un calo rilevante delle risorse umane impiegate. La questione ha suscitato un acceso confronto tra i membri dell'assemblea, sottolineando le preoccupazioni riguardo alla capacità di garantire servizi adeguati ai cittadini.

Il dibattito sulla tenuta del sistema sanitario piemontese si è infiammato in Consiglio Regionale dopo la diffusione di nuovi rilievi statistici che indicano una contrazione significativa delle forze lavoro nel settore. Secondo i numeri presentati dal Partito Democratico, tra il 2019 e il 2025 si è registrata una diminuzione di 1843 professionisti sanitari, con un calo specifico di 758 unità solo nel corso dell’anno 2025. Mentre l’opposizione parla di una fuga sistematica causata da condizioni lavorative difficili, l’assessorato alla Sanità difende la gestione regionale citando un incremento di 1992 lavoratori rispetto al 2023. Sbilanciamento dei comparti e criticità territoriali nelle strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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