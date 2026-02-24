AI Business | per raggiungere gli obiettivi aziendali serve formazione

La crescente presenza dell’intelligenza artificiale nelle aziende deriva dalla richiesta di competenze specializzate. Molte imprese incontrano difficoltà a passare dalla sperimentazione alla vera integrazione di queste tecnologie. La formazione diventa quindi un elemento chiave per ottenere risultati concreti. Le aziende devono investire in programmi di aggiornamento per stare al passo con i rapidi sviluppi del settore. Solo così possono sfruttare appieno le opportunità offerte dall’AI.

Il mercato richiede competenze avanzate, ma le imprese faticano a uscire dalla fase sperimentale. D’ intelligenza artificiale si scrive in ogni dove. Ormai da diversi anni, l’AI ha smesso di essere una promessa futuristica ed è diventata il motore del presente. Tuttavia, navigare con sicurezza questa trasformazione non è immediato e semplice, soprattutto per chi fa impresa. Se da un lato l’88% delle organizzazioni dichiara di utilizzare soluzioni basate sull’AI, dall’altro una larga fetta di queste realtà resta bloccata in una fase di test perenne. È il cosiddetto “ limbo dei prototipi “, un vicolo cieco in cui le idee più rivoluzionarie portate in campo dalle aziende si bloccano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Batterie esauste: Italia al 31% di raccolta, serve accelerare per raggiungere gli obiettivi UE entro il 2030.In Italia, si raccoglie solo l’8% delle batterie portatili esauste nel 2025.

L’Europa fatica a raggiungere gli obiettivi energetici entro il 2030, secondo analisi dell’ENEAL’Europa fatica a rispettare le scadenze energetiche del 2030.

Unlocking Business Success: Actionable Strategies for Growth

Argomenti correlati

La via del successo: Se vuoi vedere il cambiamento, comincia da te; Dieci anni del CLab Uniurb, per gli imprenditori del futuro. E ora si impara anche l’IA; Come gli agenti AI trasformano l’esperienza digitale dei dipendenti; Flotte aziendali. Nuova ricerca T&E: fino a 2 milioni di vendite in….

Manca poco a #ConnectPadova e siamo lieti di presentarti gli speaker Sei pronto per lasciarti ispirare dai migliori per costruire un business di successo e raggiungere i tuoi obiettivi Non vediamo l'ora di vederti a Padova! - facebook.com facebook