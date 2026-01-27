Sempre più persone vendono i gioielli di famiglia | la mappa e il business dei Compro Oro nell' Agrigentino

L’aumento del valore dell’oro ha portato a un incremento delle operazioni di compravendita di gioielli di famiglia nella provincia di Agrigento. Sempre più persone scelgono di vendere i propri oggetti preziosi per esigenze economiche, contribuendo alla crescita del settore dei compro oro locale. Questa tendenza riflette le dinamiche del mercato e le difficoltà finanziarie di molte famiglie nella regione.

Mentre continua a salire il valore dell’oro, cresce nell’Agrigentino anche il numero di persone costrette a vendere i gioielli di famiglia per far fronte alle difficoltà economiche. Un fenomeno che, secondo gli operatori del settore, è legato anche all’aumento della quotazione del metallo prezioso e ai timori di nuovi aumenti delle tasse. Ma anche all'esigenza, magari perché si vive un momento di difficoltà economica, di fare soldi subito. La provincia di Agrigento presenta una rete capillare di 36 Compro Oro regolarmente iscritti nell'apposito registro, distribuiti tra il capoluogo e i principali centri della provincia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Gli aretini sono coinvolti anche nel mercato dei compro oro, un settore che comprende la vendita di gioielli di famiglia e oggetti di valore.

