Antonio Incorvaia | Il gap fra scuola e lavoro? Non basta inserire l’orientamento nei programmi se gli studenti continuano a essere valutati in base ai voti e non al potenziale che possono esprimere per le aziende

Un dirigente scolastico ha commentato il divario tra scuola e lavoro, affermando che inserire l’orientamento nei programmi non basta se gli studenti vengono valutati solo in base ai voti e non al potenziale per le aziende. Secondo i dati di AlmaDiploma, solo il 57% degli studenti considera utili le attività di orientamento, che vengono giudicate poco personalizzate.

I dati di AlmaDiploma dicono che solo il 57% degli studenti ritiene utili le attività di orientamento, non abbastanza personalizzate. Dall’altra parte ci sono i dati di Confindustria 2024 secondo cui il 69,8% delle imprese in Italia fatica a trovare professionisti in linea con le proprie ricerche. I consigli dell’autore di Dove ti vedi tra 5 mesi?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Antonio Incorvaia: «Il gap fra scuola e lavoro? Non basta inserire l’orientamento nei programmi se gli studenti continuano a essere valutati in base ai voti e non al potenziale che possono esprimere per le aziende» Articoli correlati La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di... Ferrara: Simulimpresa, studenti all’opera per colmare il gap tra scuola e lavoro.Ferrara è diventata il cuore pulsante di un’innovativa iniziativa educativa, ‘Simulimpresa’, che coinvolge migliaia di studenti italiani offrendo...