Attacco ai treni il timer non scatta | la caccia ai sabotatori delle Olimpiadi parte dall’ordigno inesploso
Sono in corso le indagini sui sabotaggi ai treni avvenuti sabato in Emilia-Romagna. La polizia cerca gli autori dell’ordigno inesploso che ha causato disagi nei trasporti, in pieno avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli investigatori lavorano per trovare i responsabili e chiarire cosa sia successo, mentre la circolazione ferroviaria resta sotto stretto controllo.
Bologna, 9 febbraio 2026 – Investigatori al lavoro per individuare gli autori dei sabotaggi dei treni avvenuti sabato che hanno creato enormi disagi alla circolazione ferroviaria, in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Gli accertamenti si sono stanno concentrando sull' ordigno artigianale inesploso, ritrovato lungo i binari ferroviari a Castel Maggiore (Bologna). Il sequestro dei reperti è stato convalidato, per l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, e ora sui frammenti rimanenti dell'ordigno incendiario entrato in funzione e soprattutto su quello rimasto inesploso, i tecnici della Scientifica cercheranno di individuare tracce papillari e biologiche degli autori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: È un atto di terrorismo.
