Sono in corso le indagini sui sabotaggi ai treni avvenuti sabato in Emilia-Romagna. La polizia cerca gli autori dell’ordigno inesploso che ha causato disagi nei trasporti, in pieno avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli investigatori lavorano per trovare i responsabili e chiarire cosa sia successo, mentre la circolazione ferroviaria resta sotto stretto controllo.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Investigatori al lavoro per individuare gli autori dei sabotaggi dei treni avvenuti sabato che hanno creato enormi disagi alla circolazione ferroviaria, in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Gli accertamenti si sono stanno concentrando sull' ordigno artigianale inesploso, ritrovato lungo i binari ferroviari a Castel Maggiore (Bologna). Il sequestro dei reperti è stato convalidato, per l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, e ora sui frammenti rimanenti dell'ordigno incendiario entrato in funzione e soprattutto su quello rimasto inesploso, i tecnici della Scientifica cercheranno di individuare tracce papillari e biologiche degli autori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attacco ai treni, il timer non scatta: la caccia ai sabotatori delle Olimpiadi parte dall’ordigno inesploso

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Domenica 11 gennaio sarà avviato il piano di sicurezza per un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale, trovato a circa 400 metri dall’ospedale.

Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, nella stazione di Bologna è stato messo a segno un attacco con graffiti e danni sui treni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un’inchiesta per terrorismo; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: È un atto di terrorismo.

Attacco ai treni, il timer non scatta: la caccia ai sabotatori delle Olimpiadi parte dall’ordigno inesplosoPolizia scientifica al lavoro per individuare tracce papillari e biologiche. La Procura di Bologna è in continuo contatto con la Procura di Pesaro e con quella distrettuale Antimafia di Ancona, che si ... ilrestodelcarlino.it

Attacco ai treni, la pista del sabotaggio anarchico alle Olimpiadi: Come gli attentati terroristici ai Giochi di ParigiMilano-Cortina 2026, trovati due ordigni incendiari nel bolognese, uno dei quali ha tranciato i cavi elettrici creando rallentamenti e disagi e danneggiamenti sulle linee ferroviarie tra Bologna e Pes ... ilrestodelcarlino.it

Nel primo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha bloccato i treni di mezza Italia, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali e cancellazioni che si sono risolti soltanto nel pomerig facebook

Cavi tranciati e ordigni, il giorno nero per i treni. “Attacco alle Olimpiadi” x.com