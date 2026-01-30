Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza tanto vi racconto sempre tutto Ho un problema al diaframma da molto tempo | così Antonella Clerici

La conduttrice Antonella Clerici ha spiegato di avere un problema al diaframma da molto tempo. Durante la trasmissione di oggi, ha confessato di aver avuto difficoltà a respirare e di portare avanti questa battaglia silenziosa. Clerici ha deciso di condividere il suo disagio con il pubblico per essere onesta sulla sua salute.

“Ho un problema al diaframma da molto tempo, ogni tanto fatico a respirare”: così Antonella Clerici, durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno del 19 gennaio, ha condiviso col suo pubblico un problema di salute. La conduttrice ha con gli spettatori un rapporto diretto, schietto e sono molte le cose di cui parla nel suo show, dall’attualità ai problemi, anche personali, di ogni giorno. “Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo. Ogni tanto mi dà fastidio e quindi fatico a respirare. Oggi è uno di quei giorni che va un po’ così “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella puntata del 29 gennaio di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato apertamente di un problema di salute.

