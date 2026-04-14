Avvistata il 13 aprile 2026 a New York Gigi Hadid ha scelto un outfit semplice ma studiato nei dettagli con protagonista un cardigan rosso

Il 13 aprile 2026, a New York, è stata vista una modella indossare un cardigan rosso in un look che combina semplicità e attenzione ai dettagli. L’outfit si caratterizza per le proporzioni, le texture e gli accessori, creando un equilibrio tra comfort e eleganza. La scelta dello stile evidenzia un’attenzione particolare alla composizione dell’insieme, mantenendo un aspetto curato ma naturale.

Avvistata il 13 aprile 2026 a New York, Gigi Hadid ha scelto un outfit semplice ma studiato nei dettagli, dove proporzioni, texture e accessori hanno definito un equilibrio preciso tra comfort e raffinatezza. Al centro della mise, il cardigan rosso in cashmere di Guest in Residence, imposta il tono dell’intero look: una scelta che introduce una nota intima e contemporanea, lontana da qualsiasi rigidità formale. Il maglioncino, indossato direttamente sulla pelle nuda, non solo tiene caldo, ma aggiunge anche un tocco primaverile grazie al colore vivace e all’abbottonatura che si apre sul ventre, rendendo l’insieme più fresco e leggero. GUARDA LE FOTO Leggero e aderente, il cardigan in stile Nineties conquista le sfilate PE26.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Avvistata il 13 aprile 2026 a New York, Gigi Hadid ha scelto un outfit semplice ma studiato nei dettagli con protagonista un cardigan rosso Leggi anche: Gigi Hadid chiarisce la sua presenza e quella della sorella Bella Hadid negli Epstein files Zayn Malik torna a parlare di Gigi Hadid, ma scoppia la polemicaIn queste ore Zayn Malik è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gigi Hadid, madre di sua figlia.