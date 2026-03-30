Durante la cerimonia dei Danish Heart Association Awards, la principessa di Danimarca ha indossato un abito caratterizzato da linee semplici e colori vivaci. La scelta stilistica ha creato un contrasto tra tonalità intense e forme morbide, attirando l’attenzione sulla sua presenza senza ricorrere a dettagli appariscenti. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei presenti sulla sobrietà e l’eleganza.

In occasione dei Danish Heart Association Awards, Mary di Danimarca ha puntato su un’eleganza essenziale ma d’impatto, giocata su un inedito e riuscito dialogo tra colori intensi e silhouette fluide. Al centro, il contrasto cromatico tra il celeste pastello della maxi gonna di Rejina Pyo e il burgundy profondo della camicia di Jesper Hovring, un accostamento inaspettato ma ben calibrato. Gli accessori, dalla clutch di Anya Hindmarch alle pump pitonate di Gianvito Rossi, aggiungono texture e personalità, mentre il cappotto di Joseph armonizza il look con linee essenziali. Il risultato è un equilibrio sofisticato, in cui il colore diventa strumento espressivo senza perdere in eleganza formale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per i Danish Heart Association Awards, Mary di Danimarca ha puntato su un’eleganza essenziale, giocata su un inedito dialogo tra colori

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