Agrigento Di Rosa punta su piazza e teatro | la sfida elettorale

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Agrigento, il candidato alla guida della città ha annunciato l’intenzione di presentare il proprio programma ai cittadini attraverso incontri pubblici che si terranno nelle prossime settimane. La sua proposta si concentrerà su temi legati alla riqualificazione della piazza e alla valorizzazione del teatro cittadino. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la comunità nelle scelte che riguardano il futuro locale.

Il candidato alla guida della città di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha manifestato la volontà di sottoporre il proprio programma al vaglio diretto della cittadinanza attraverso una serie di incontri pubblici previsti nelle prossime settimane. La proposta del candidato civico punta a trasformare il confronto elettorale in un momento di trasparenza, garantendo che le visioni per il futuro del territorio siano discusse apertamente tra i protagonisti della competizione e l’elettorato. Un calendario di appuntamenti tra piazza, teatro e informazione digitale. La strategia comunicativa di Di Rosa si articolerà attraverso diverse tappe fondamentali, spaziando dai luoghi tradizionali della aggregazione sociale ai nuovi canali dell’informazione moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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