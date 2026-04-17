Ad Agrigento, questa mattina, il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura ha incontrato i rappresentanti locali e i sostenitori della Lega in un confronto diretto. La visita si inserisce nel quadro delle sfide elettorali in corso, con il centrodestra che punta a consolidare la propria presenza nella zona. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell'incontro.

Il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Sammartino, si è recato questa mattina ad Agrigento per un confronto diretto con i vertici locali e i sostenitori della Lega. L’incontro ha avuto come fulcro la gestione delle candidature per le prossime amministrative, con l’obiettivo di definire una strategia che privilegi il bene della città rispetto alle necessità dei singoli schieramenti politici. Equilibri elettorali e la scelta del candidato unico. La discussione politica ad Agrigento si è concentrata sulla decisione ufficiale di presentare l’avvocato Alonge come rappresentante del Centrodestra, una coalizione che vede riuniti Forza Italia, il Movimento per l’Autonomia-Grande Sicilia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, sfida elettorale: Alonge guida il Centrodestra

Notizie correlate

Agrigento, Sodano sfida per Palazzo dei Giganti: il centrodestra unito punta alla vittoria diretta nel 2026.Agrigento: Lillo Sodano, l’ex sindaco sfida per Palazzo dei Giganti con il centrodestra unito Agrigento si prepara a una campagna elettorale intensa.

“Mai sentito nominare”: la Lega umilia il Centrodestra e scarica il candidato AlongeIntesa raggiunta? Ma quando mai! Almeno a leggere le parole del segretario della Lega in Sicilia.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dino Alonge pronto alla sfida per fare il sindaco: Quando il destino ti chiama non puoi girarti dall'altra parte; Il candidato che non ti aspetti: Dino Alonge, tra udienze, famiglia e la voglia di salvare la città; Centrodestra su Alonge, intesa nella notte: trovato il candidato unitario per le amministrative; Blitz di Sammartino ad Agrigento: la Lega lavora a un piano nell'interesse della città e non dei partiti.

Dino Alonge pronto alla sfida per fare il sindaco: Quando il destino ti chiama non puoi girarti dall'altra parteL'avvocato, dopo una trattativa lampo, è il candidato a sorpresa di quasi tutto il centrodestra: Voglio unire e non dividere. La Lega non mi conosce? Ci può stare, sono un professionista che nella ... agrigentonotizie.it

Il candidato che non ti aspetti: Dino Alonge, tra udienze, famiglia e la voglia di salvare la cittàChi me lo fa fare? L'amore per Agrigento. L'avvocato 59enne si racconta alla radio: l'appoggio commosso dei figli, la passione per la toga e l'ambizione di guidare il riscatto del capoluogo ... lasicilia.it

Eni Statale Palermo Agrigento Bistrot e Food Statale121 Open 24 h - facebook.com facebook

Fermo di 45 giorni per l’Aurora Sar, sbarcata ad Agrigento. L’imbarcazione, battente bandiera tedesca e parte della flotta di Sea Watch, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi previsti per le operazioni di salvataggio in mare. Un’altra grave violazione de x.com