Cristina Betta è la prima donna alla guida dell’ordine dei commercialisti

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza. Fabio Maggi vicepresidente Lunedì 23 febbraio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza. Il consiglio risulta così composto: Cristina Betta è la nuova presidente, vicepresidente è Fabio Maggi, segretario è Loretta Buschi, tesoriere Astrid Bazzoni. Completano l’organo i consiglieri Stefano Bergonzi, Claudio Carpanini, Eleonora Montanari, Patrizia Rossi e Alberto Valentini. L’insediamento segna l’avvio di un nuovo mandato improntato alla valorizzazione della funzione ordinistica, al rafforzamento del ruolo del professionista nel tessuto economico locale e alla promozione di iniziative formative e istituzionali a sostegno della categoria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

