Cristina Betta è la prima donna alla guida dell’ordine dei commercialisti
Cristina Betta ha preso il comando dell’ordine dei commercialisti di Piacenza, dopo aver ottenuto il consenso dei colleghi. La sua nomina deriva dalla volontà di rafforzare la rappresentanza femminile e migliorare i servizi offerti ai professionisti. Durante l’insediamento, ha promesso di lavorare per aumentare la collaborazione tra membri e istituzioni locali. La sua nomina segna un passo importante per il settore a livello regionale. La nuova guida si prepara a affrontare le sfide imminenti.
Si è insediato il nuovo Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza. Fabio Maggi vicepresidente Lunedì 23 febbraio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza. Il consiglio risulta così composto: Cristina Betta è la nuova presidente, vicepresidente è Fabio Maggi, segretario è Loretta Buschi, tesoriere Astrid Bazzoni. Completano l'organo i consiglieri Stefano Bergonzi, Claudio Carpanini, Eleonora Montanari, Patrizia Rossi e Alberto Valentini. L'insediamento segna l'avvio di un nuovo mandato improntato alla valorizzazione della funzione ordinistica, al rafforzamento del ruolo del professionista nel tessuto economico locale e alla promozione di iniziative formative e istituzionali a sostegno della categoria.
