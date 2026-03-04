Green Game l' istituto Michele Maria Milano conquista la finale nazionale e vola a Roma

L'istituto Michele Maria Milano di Polistena ha raggiunto la finale nazionale del Green Game, il progetto dedicato al riciclo e alla sostenibilità ambientale. La competizione coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia e si è svolta recentemente, con la scuola di Milano che ha superato le fasi regionali. Ora, si prepara a partecipare alla fase finale a Roma.

A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^E dell'Itis Michele Maria Milano, che rappresenterà la provincia di Reggio Calabria nell'atto conclusivo del progetto. Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.