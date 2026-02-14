Reti viarie aree rurali Errico FI | Subito lo sblocco degli ulteriori fondi per sostenere i Comuni esclusi
Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico interviene sulla pubblicazione della graduatoria del bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali”, nell’ambito della programmazione CSR Campania 2023–2027. “La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passaggio importante per i nostri territori rurali – dichiara Errico –. Le risorse stanziate, pari a 29.693.969,88 euro, consentiranno di finanziare 60 interventi in altrettanti Comuni della Campania, contribuendo al miglioramento della viabilità a servizio delle imprese agricole e delle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La Regione Campania ha annunciato i risultati della gara da 29,6 milioni di euro dedicata alle reti viarie nelle zone rurali.
