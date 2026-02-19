Benevento Giorgione ed Errico FI | A fianco dei commercianti del centro storico Servono risposte immediate

Gerardo Giorgione e Fernando Errico, entrambi di Forza Italia, hanno deciso di sostenere i commercianti del centro storico di Benevento. La loro presa di posizione nasce dopo la lettera inviata dagli esercenti all’amministrazione comunale, in cui chiedevano interventi immediati. I due politici si sono detti pronti a difendere gli interessi dei negozianti e hanno promesso di chiedere risposte concrete alle autorità. Giorgione e Errico vogliono garantire che i problemi dei commercianti siano al centro delle decisioni pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Sostegno pieno e convinto ai commercianti del centro storico di Benevento arriva dal consigliere comunale e commissario cittadino di Forza Italia Gerardo Giorgione e dal consigliere regionale Fernando Errico, che intervengono dopo la missiva inviata dagli esercenti all’Amministrazione comunale. “In qualità di consigliere comunale e di commissario cittadino di Forza Italia – dichiara Giorgione – ritengo doveroso intervenire a sostegno dei commercianti che hanno rappresentato una condizione ormai insostenibile. Le criticità connesse al cantiere ex OrsolineMalies e alle modifiche alla viabilità stanno producendo effetti concreti e pesanti: attività che chiudono, riduzione dei parcheggi, difficoltà di accesso e problemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Giorgione ed Errico (FI): “A fianco dei commercianti del centro storico. Servono risposte immediate” Emergenza Tpl a Benevento, Errico (FI): “La Regione chiarisca subito tempi e modalità del subentro di Air Campania”La criticità nel trasporto pubblico locale di Benevento necessita di un intervento rapido e trasparente. Dimensionamento scolastico a Benevento, Errico (FI): “Delibera da rivedere”Il consigliere regionale di Forza Italia, Errico, chiede di fermare subito l’accorpamento tra le scuole di Sant’Angelo a Sasso e Moscati a Benevento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mensa scolastica, Giorgione (FI): Basta silenzio, subito chiarezza su stop ASL e disservizi. Benevento, Giorgione ed Errico (Forza Italia): A fianco dei commercianti del centro storico. Servono risposte immediateSostegno pieno e convinto ai commercianti del centro storico di Benevento arriva dal consigliere comunale e commissario cittadino di Forza Italia Gerardo Giorgione e dal consigliere regionale Fernando ... tvsette.net "Le spiegazioni fornite dall’assessore alla Mobilità del Comune di Benevento, che parla di un presunto “qui pro quo” con Trotta, – continua Giorgione – non possono bastare a coprire una realtà evidente: gli stipendi di dicembre sono arrivati con ritardi intollera facebook