Agroalimentare Confeuro | Via agroecologica e tutela piccoli medi produttori

Confeuro ha sottolineato l'importanza di mettere al centro del settore agroalimentare europeo pratiche agroecologiche e la tutela dei piccoli e medi produttori. Durante un incontro, è stato evidenziato come le politiche future debbano favorire un modello sostenibile e rispettoso delle realtà agricole di dimensioni ridotte. La discussione si è concentrata sulla necessità di promuovere un sistema più equo, che consideri le esigenze di chi lavora nei campi e produce alimenti di qualità.

Confeuro: agroecologia e giustizia agricola al centro del futuro agroalimentare europeo. “ È stato un piacere intervenire all’evento organizzato da Aida, Lipu, Rete Semi Rurali e WWF nell’ambito del progetto “Dialogo Strategico per la Transizione Ecologica dei Sistemi Agroalimentari in Italia”, svoltosi presso la Sala Europa della Rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, a Roma. Un appuntamento autorevole, con l’obiettivo di promuovere un confronto sul futuro dei sistemi agroalimentari nel nostro Paese, in un contesto internazionale in rapida evoluzione”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agroalimentare, Confeuro: “Via agroecologica e tutela piccoli medi produttori” Agroalimentare, Confeuro: Ok numeri export ma serve strategia per piccole imprese Confeuro: risultati positivi, ma servono politiche di lungo periodo per rafforzare il comparto Confeuro accoglie con favore i dati che evidenziano la... Meat sounding, Confeuro: “Bene Ue, trasparenza consumatori e tutela agricoltori” Chiarezza per i consumatori e tutela per i produttori: l’UE vieta i termini ‘carne’ per i prodotti vegetali “Lo stop decretato dalla Commissione UE... Temi più discussi: Agroalimentare, Confeuro: Via agroecologica e tutela piccoli-medi produttori; Chianti Classico e l’eleganza della misura; Scherma: Talent’ Scout Frascati; Katsusando a Roma: nasce SANDO, il nuovo locale firmato da Koji Nakai. Agroalimentare, Confeuro: Via agroecologica e tutela piccoli medi produttoriNapoli, 14 Aprile - È stato un piacere intervenire all'evento organizzato da Aida, Lipu, Rete Semi Rurali e WWF nell'ambito del progetto Dialogo Strategico ... sciscianonotizie.it Agroalimentare, proposta una Strategia nazionale per la transizione ecologicaAgroalimentare, proposta una Strategia nazionale per la transizione ecologica, biettivo di affrontare le sfide legate a cambiamento climatico ... ecodallecitta.it Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook #agroalimentare, prezzi invariati sulle Borse Merci a Milano, Cremona e Mantova per il #GranaPadano: 9 mesi a 9,26 €, 12-15 mesi a 10,49 € ed Oltre 15 mesi a 11,43 €. x.com