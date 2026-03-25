Un'organizzazione dedicata all'agricoltura ha avviato una serie di incontri in Sicilia, coinvolgendo agricoltori, cittadini e operatori del settore primario. Le discussioni si sono concentrati su temi come lo sviluppo dell'agricoltura, le pratiche agroecologiche e le opportunità economiche presenti nella regione. L'obiettivo è ascoltare le istanze provenienti dai diversi soggetti coinvolti nel settore agricolo locale.

Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni, imprese e territori Referendum, Sorrentino (NdC): “Grande risultato, il nostro leader si è speso per la causa: nel Sannio No vince senza parlamentari di riferimento” Torre Annunziata: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per tentato omicidio. UNICEFLibano: distribuite ulteriori 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno di ospedali e servizi sanitari UNICEFSudan: almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco Il Liceo Classico e... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Agricoltura, tour di Confeuro in Sicilia per ascoltare istanze cittadini e lavoratori

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