Il quarto appuntamento della rassegna Agorà Musicale 2026 si svolge con un concerto cameristico intitolato Quartetti e Trii nel Settecento. L’evento presenta composizioni di musica da camera del XVIII secolo, eseguite da ensemble specializzati in questo repertorio. La serata si tiene in una location dedicata alla musica, coinvolgendo artisti che interpretano brani di autori del periodo settecentesco.

Cosa: Il quarto appuntamento della Rassegna Agorà Musicale 2026, un concerto cameristico intitolato Quartetti e Trii nel Settecento.. Dove e Quando: Presso la sala interna della Chiesa di Sant’Angela Merici (Via Sant’Angela Merici 55, Roma), domenica 26 aprile alle ore 19:00.. Perché: Per vivere un affascinante itinerario storico-musicale che ripercorre l’evoluzione degli strumenti ad arco, dal rigore espressivo del tardo barocco veneziano e tedesco fino alle luminose geometrie dello stile galante.. La primavera romana continua a fiorire non solo nei suoi celebri parchi, ma anche all’interno dei suoi spazi culturali più intimi e raccolti. In...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Agorà Musicale 2026: Quartetti e Trii nel Settecento

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