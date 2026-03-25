L’omaggio a Boccherini apre Il Settecento musicale a Lucca

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21, presso l’auditorium del Conservatorio Luigi Boccherini, si terrà l’apertura della stagione 2026 di “Il Settecento musicale a Lucca”. L’evento prevede un omaggio a Boccherini, con un programma che combina musica e interventi parlati, offrendo un’esibizione artistica di stampo raffinato.

Un omaggio raffinato in cui musica e parola si intrecciano: questa l’atmosfera domani alle 21 all’auditorium del Conservatorio Luigi Boccherini che aprirà la stagione 2026 de “ Il Settecento musicale a Lucca “. L’occasione è la presentazione del cartellone della rassegna, promossa dal Centro studi Luigi Boccherini insieme alle realtà che dal 2016 ne condividono progetto e finalità: Animando, Associazione musicale lucchese, Conservatorio Luigi Boccherini, Flam, Sagra musicale lucchese e Orchestra da camera Luigi Boccherini. Un programma articolato, destinato a svilupparsi nei mesi successivi con concerti, incontri e approfondimenti dedicati al Secolo dei lumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’omaggio a Boccherini apre “Il Settecento musicale a Lucca“

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