Il violino e la viola protagonisti all’Agorà Musicale

Questa sera all’Agorà Musicale si sono esibiti il violino e la viola nel secondo concerto della rassegna 2026. Il pubblico ha ascoltato pezzi tra Ottocento e Novecento, con musicisti che hanno dato vita a un’esecuzione intensa e coinvolgente. La serata ha confermato la qualità di questa rassegna, che continua a portare sul palco strumenti e composizioni di grande valore.

Cosa: Il secondo concerto della Rassegna Agorà Musicale 2026 intitolato Il violino e la viola tra Ottocento e Novecento.. Dove e Quando: Roma, Salone della Chiesa di S. Angela Merici (Via Sant'Angela Merici 55), domenica 15 febbraio alle ore 19:00.. Perché: Un viaggio sonoro che unisce il romanticismo tedesco alla modernità jazzistica di Milhaud, interpretato dall'Ensemble ArchiinCanto.. La capitale si conferma ancora una volta un palcoscenico vibrante per la musica da camera, capace di far rivivere spazi comunitari attraverso la colta bellezza delle sette note. Domenica 15 febbraio, il quartiere Nomentano si animerà grazie al secondo appuntamento della Rassegna Agorà Musicale 2026, un progetto che mira a portare l'eccellenza esecutiva a stretto contatto con il territorio.

