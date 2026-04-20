Nella serata di venerdì, due persone sono state uccise a colpi di pistola all’uscita del tempio sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji a Covo, in Bassa Bergamasca. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’agguato, che ha provocato sconcerto nella comunità locale. Le vittime sono state identificate come Rajinder Singh e Gurmit Singh. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi dell’episodio.

Un duplice omicidio ha sconvolto la tranquillità della Bassa Bergamasca nella serata di venerdì, quando Rajinder Singh e Gurmit Singh sono stati uccisi a colpi di pistola all’uscita del tempio sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di Covo. L’agguato, avvenuto nella zona industriale di via Campo Rampino, è ora oggetto di una ricerca serrata da parte delle forze dell’ordine che puntano a un uomo di circa quarant’anni residente ad Antegnate. Il silenzio e il dolore dominano la scena in via Campo Rampino questa domenica mattina. I fedeli si sono riuniti per la preghiera, muovendosi con discrezione tra le mura della struttura dove, solo due giorni fa, il sangue ha macchiato il suolo della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato al tempio di Covo: due morti per un killer premeditato

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