Ultras del Napoli contro i tifosi della Cremonese | le immagini che hanno portato a 20 Daspo
Una rissa tra ultras del Napoli e tifosi della Cremonese ha portato a 20 Daspo, che vietano di assistere alle partite per un totale di 50 anni. La lite è scoppiata domenica sera davanti allo stadio, quando alcuni sostenitori napoletani hanno provocato i tifosi locali. Le immagini dei momenti di tensione sono state decisive per le indagini delle forze dell’ordine. Tra i provvedimenti, ci sono 16 Daspo per ultras napoletani e 4 per supporter cremonesi.
La Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. I fatti, testimoniati da un video delle telecamere delle forze dell’ordine, si riferiscono alla sfida tra Cremonese e Napoli del 28 dicembre 2026. In particolare, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani sono giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all’impianto sportivo. Durante gli spostamenti, alcuni dei predetti supporter, scesi dai veicoli, hanno aggredito, dapprima un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa ed un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e, poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi, uno dei quali, anziano, che a seguito dell’evidente forte stato d’ansia faceva desistere gli aggressori dalla sottrazione della sua sciarpa (fonte video Polizia). 🔗 Leggi su Panorama.it
Cremonese-Napoli, 20 Daspo ai tifosi per le violenze
La Polizia di Stato di Cremona ha emesso 20 Daspo, causando l’allontanamento di 16 ultras napoletani e 4 tifosi locali, dopo le violenze avvenute durante la partita Cremonese-Napoli.
Botte e devastazione allo stadio, 7 Daspo per i tifosi del Palermo che hanno sfondato le vetrate a BolzanoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma, la carica della Curva B: State onorando maglia e città; Lo striscione dei tifosi del Napoli per Conte e la squadra prima della Roma: il messaggio è chiaro; Scontri tra ultras di Napoli e Cremonese: 20 daspo; Come mai tutto tace?: volantino polemico della Curva A contro la SSC Napoli – FOTO.
Guerriglia ultrà in Cremonese-Napoli: 20 Daspo dopo i disordiniI provvedimenti sono stati adottati nei confronti di 16 ultras napoletani e 4 cremonesi responsabili di condotte violente prima, durante e dopo la gara dello scorso 28 dicembre allo Zini ... ilgiorno.it
Scontri prima e dopo Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi (VIDEO)La Questura di Cremona ha quindi adottato 20 Daspo per un totale di 50 anni complessivi: 16 nei confronti di ultras napoletani e 4 verso sostenitori cremonesi. A questi si aggiungono altri due ... napolipiu.com
Fumogeni e aggressioni per Cremonese-Napoli, 20 Daspo. Sono sedici gli ultras azzurri raggiunti dal provvedimento. Prima della partita hanno attaccato tre sostenitori grigiorossi - facebook.com facebook
Scontri tra tifosi #Lazio e ultras #Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardi x.com