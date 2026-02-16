Ultras del Napoli contro i tifosi della Cremonese | le immagini che hanno portato a 20 Daspo

Una rissa tra ultras del Napoli e tifosi della Cremonese ha portato a 20 Daspo, che vietano di assistere alle partite per un totale di 50 anni. La lite è scoppiata domenica sera davanti allo stadio, quando alcuni sostenitori napoletani hanno provocato i tifosi locali. Le immagini dei momenti di tensione sono state decisive per le indagini delle forze dell’ordine. Tra i provvedimenti, ci sono 16 Daspo per ultras napoletani e 4 per supporter cremonesi.

La Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. I fatti, testimoniati da un video delle telecamere delle forze dell’ordine, si riferiscono alla sfida tra Cremonese e Napoli del 28 dicembre 2026. In particolare, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani sono giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all’impianto sportivo. Durante gli spostamenti, alcuni dei predetti supporter, scesi dai veicoli, hanno aggredito, dapprima un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa ed un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e, poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi, uno dei quali, anziano, che a seguito dell’evidente forte stato d’ansia faceva desistere gli aggressori dalla sottrazione della sua sciarpa (fonte video Polizia). 🔗 Leggi su Panorama.it

