Venerdì sera, un imprenditore di 51 anni è stato ferito da tre colpi di arma da fuoco nel quartiere Casal Lumbroso a Roma, mentre tornava a casa. La sparatoria si è verificata nelle vicinanze della sua abitazione e, al momento, le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili dell'agguato.

Un imprenditore di 51 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco nella serata di venerdì, nel quartiere Casal Lumbroso a Roma, mentre si stava rientrando presso la propria abitazione. L’aggressione, avvenuta subito dopo che l’uomo aveva parcheggiato l’auto vicino alla sua villetta, ha il coinvolgimento di due individui con il volto coperto che sono fuggiti immediatamente dopo l’azione. L’episodio si è consumato con una rapidità tale da far ipotizzare un piano accuratamente studiato dai responsabili. Nel momento in cui la vittima si trovava nei pressi del proprio domicilio, sono stati esplosi almeno tre proiettili: uno di questi ha centrato l’imprenditore al gluteo, mentre gli altri due colpi non hanno raggiunto il bersaglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato a Casal Lumbroso: imprenditore ferito da tre colpi

Notizie correlate

Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuocoUn agguato studiato nei minimi dettagli, scattato nel silenzio di Casal Lombroso.

Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un feritoLa quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuoco; Agguato a Casal Lumbroso: imprenditore ferito a colpi di pistola; Roma Casal Lumbroso, agguato nel vialetto di casa: imprenditore ferito da un colpo di pistola a un gluteo; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot.

Roma Casal Lumbroso, agguato nel vialetto di casa: imprenditore ferito da un colpo di pistola a un gluteoSul caso indaga la polizia. Il 51enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo. L'azione sarebbe stata portata a termine da tre persone che hanno atteso il suo ritorno alle otto di ... roma.corriere.it

Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuocoUn agguato studiato nei minimi dettagli, scattato nel silenzio di Casal Lombroso. Venerdì sera, poco prima delle 20, un imprenditore romano di 51 anni è stato vittima di una gambizzazione ... virgilio.it

Un imprenditore di 51 anni gambizzato davanti casa a Roma, nel quartiere Casal Lumbroso. Indagini in corso per risalire ai responsabili - facebook.com facebook

Spari a Casal Lumbroso, gambizzato un imprenditore. Caccia a chi ha fatto fuoco ift.tt/7SDHJbo x.com