Spari a Casal Lumbroso gambizzato un imprenditore Caccia a chi ha fatto fuoco
Venerdì sera, poco prima delle 20, un imprenditore romano di 51 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco davanti alla propria abitazione a Casal Lumbroso. L’uomo è stato ferito a una gamba e soccorso sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare e rintracciare i responsabili dell’agguato, che sembra essere stato studiato nei minimi dettagli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.
Un agguato studiato nei minimi dettagli, scattato nel silenzio di Casal Lombroso. Venerdì sera, poco prima delle 20, un imprenditore romano di 51 anni è stato vittima di una gambizzazione davanti all'ingresso della propria abitazione. L'azione, rapida e violenta, è stata parzialmente immortalata.🔗 Leggi su Romatoday.it
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