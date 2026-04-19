Spari a Casal Lumbroso gambizzato un imprenditore Caccia a chi ha fatto fuoco

Venerdì sera, poco prima delle 20, un imprenditore romano di 51 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco davanti alla propria abitazione a Casal Lumbroso. L’uomo è stato ferito a una gamba e soccorso sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare e rintracciare i responsabili dell’agguato, che sembra essere stato studiato nei minimi dettagli. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.