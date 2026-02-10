Bari guerra tra clan e vendette private | dopo 23 anni arrestati gli autori dell’omicidio di Danilo Abiuso

Questa mattina a Bari sono finiti in manette due uomini accusati dell’omicidio di Danilo Abiuso, avvenuto 23 anni fa. Luigi Guglielmi, 43 anni, e Giovanni Partipilo, 40 anni, sono stati arrestati dopo un’indagine lunga e complessa. La polizia li ha trovati nelle loro abitazioni, confermando che si tratta di autori di una vendetta tra clan rivali. La notizia arriva a distanza di molti anni, dopo un procedimento che aveva subito rallentamenti e ostacoli. Ora, finalmente, la giustizia sembra aver fatto un passo

