Aggressione antisemita a Milano | due turisti argentini aggrediti perché indossavano la kippah

Nella serata di domenica a Milano, due turisti argentini sono stati aggrediti e insultati da un gruppo di giovani nordafricani perché indossavano la kippah, il copricapo tradizionalmente associato alla religione ebraica. I due sono stati circondati e aggrediti verbalmente, con i giovani che hanno rivolto loro insulti legati alla loro identità religiosa. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di un'aggressione antisemita in città.

Insultati e aggrediti perché ebrei. Tutto è avvenuto nella serata di domenica scorsa quando un gruppo di giovani nordafricani ha circondato due turisti argentini che indossavano una kippah, copricapo circolare simbolo della religione ebraica. I due sono stati aggrediti all’uscita da un supermercato in piazzale Siena, a Milano. L’aggressione antisemita, riportata da diverse testate milanesi, secondo cui la notizia è stata diffusa dal presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, sarebbe iniziata circa alle 22..30 di domenica scorsa. I due turisti erano usciti dal punto vendita Carrefour di piazzale Siena, supermercato aperto 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggressione antisemita a Milano: due turisti argentini aggrediti perché indossavano la kippah Leggi anche: Aggressione antisemita a Milano, 19enne argentino all’ospedale Leggi anche: Li vedono con la kippah: botte in dieci contro due. Violenza e insulti antisemiti a Milano Altri aggiornamenti su Aggressione antisemita Temi più discussi: Aggressione antisemita a Milano, 19enne argentino all’ospedale; Aggressione antisemita a Milano: gruppo di dieci ragazzi attacca due giovani con la kippah; Milano, insulti antisemiti e pugni: due turisti con la kippah aggrediti da un gruppo fuori dal supermercato di piazzale Siena; Li vedono con la kippah: botte in dieci contro due. Violenza e insulti antisemiti a Milano. Insulti antisemiti e pugni, due turisti con la kippah aggrediti a Milano(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Prima sono stati insultati (ebrei di m...); poi l'aggressione violenta a pugni terminata con una delle due vittime finita in ospedale con il naso rotto. Si tratta di un ass ... gazzettadiparma.it Milano, insulti antisemiti e pugni: due turisti con la kippah aggrediti da un gruppo fuori dal supermercato di piazzale SienaDue giovani turisti argentini di religione ebraica sono stati circondati da una decina di ragazzi di origine nordafricana. Il 19enne che ha reagito ha riportato una frattura al setto nasale. Indagini ... milano.corriere.it Un’aggressione antisemita è andata in scena in piazzale Siena a Milano. Ferito un turista argentino di 19 anni, ricoverato al San Carlo con una frattura al naso. La vicenda raccontata dal Giorno parte dalle 22,40 di domenica primo marzo, quando il ragazzo in - facebook.com facebook