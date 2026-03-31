Frosinone | aggredisce e minaccia di morte la madre per soldi arrestato 35enne ad Anagni

A Anagni, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e minacciato di morte la madre durante un episodio di violenza domestica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri della stazione locale con l’aiuto dell’Aliquota Radiomobile. L’episodio si è verificato in un contesto di conflitto familiare legato a questioni di denaro.

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato ad Anagni, dove un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali, dopo aver aggredito la madre, una pensionata di 54 anni, minacciandola di morte per estorcerle denaro da destinare all’acquisto di droga. La denuncia della vittima. L’operazione è scattata a seguito della richiesta di aiuto e della denuncia presentata dalla madre convivente, che ha trovato il coraggio di raccontare ai militari di essere vittima, già da tempo, di comportamenti violenti e vessatori da parte del figlio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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