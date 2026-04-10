Durante una visita di stato a Praga, il presidente della Repubblica è stato accolto da un gruppo di studenti italiani sotto la neve. I giovani lo hanno fermato e gli hanno dedicato una canzone, cantando l’inno nazionale. L’episodio ha suscitato reazioni di sorpresa e gratitudine da parte del pubblico presente. La presenza del presidente nel capoluogo ceco si è svolta senza altri eventi pubblici di rilievo, ma questo momento ha attirato l’attenzione dei testimoni.

Un incontro inaspettato e carico di emozione ha caratterizzato la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Praga. Durante una passeggiata nel centro storico della capitale ceca, dove si trova in visita ufficiale, infatti, il capo dello Stato è stato accolto da un gruppo di studenti italiani con canti e applausi, in un momento di spontaneità che ha interrotto il protocollo ufficiale. Mattarella si trovava sul Ponte Carlo, una delle icone più riconoscibili della città, quando è stato intercettato da giovani in gita scolastica provenienti dalla Sicilia, precisamente da Caltanissetta e Palermo. Nonostante la neve che cadeva sulla città, gli studenti non hanno esitato a circondare il presidente con entusiasmo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mattarella a Praga, studenti italiani lo fermano sotto la neve e cantano l’inno: “Grazie presidente”

Mattarella a Praga, studenti italiani cantano l’inno di Mameli: l’incontro su Ponte CarloIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato questa mattina Ponte Carlo a Praga, nel corso del suo...

“Fratelli d’Italia” sul Ponte Carlo a Praga: studenti di Caltanissetta e Mattarella, coro (e selfie) sotto la neveC'è la visita di Stato, con i suoi cerimoniali impeccabili, gli incontri con le alte cariche della Repubblica Ceca e i concerti sinfonici.

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Passeggiata di Mattarella a Praga sotto la neve, saluta gli studenti italianiBreve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato al famosissimo ponte Carlo sotto una leggera nevicata, saluta ... ansa.it

Il video degli studenti italiani che cantano l’inno di Mameli a Sergio Mattarella per le strade di Praga x.com

Breve passeggiata per Sergio Mattarella a Praga, dove si trova in visita ufficiale. Il Capo dello Stato è arrivato al celebre ponte Carlo sotto una leggera nevicata, salutato dai tanti turisti italiani. Il Presidente si è fermato a salutare una scolaresca di Caltanissetta - facebook.com facebook