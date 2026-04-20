L'agente del difensore della Lazio, Mario Gila, ha rilasciato dichiarazioni in radio, esprimendo il suo amore per Napoli e il buon rapporto con il presidente della squadra partenopea. Camano ha parlato del suo assistito e della sua esperienza in Italia, senza menzionare dettagli contrattuali o future trattative. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Radio CRC, senza riferimenti a eventuali sviluppi o piani specifici.

Alejandro Camano, procuratore del difensore della Lazio Mario Gila, è intervenuto a Radio CRC per parlare del suo assistito. “Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. È un momento della stagione molto importante per la Lazio, c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia, e Mario ha la testa solo per loro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Agente Gila: “Adoro Napoli, con De Laurentiis ottimo rapporto”

Napoli, De Laurentiis: Il Maradona è un semi-cesso

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