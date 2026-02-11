Milan De Winter | Ottimo rapporto con Allegri | la sua fiducia mi aiuta tanto Quando avevo 16 anni …

Koni De Winter si apre sul rapporto con Allegri. Il difensore del Milan dice che la fiducia del tecnico gli dà sicurezza e lo aiuta a crescere. Ricorda anche quando aveva 16 anni e ha iniziato a lavorare con Allegri, che conosceva già dai tempi alla Juventus. Ora si sente più sicuro e pronto a fare la sua parte in rossonero.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. De Winter, come si ricorderà, ha giocato - molto giovane - nella Juventus, dove fu lanciato in Serie A e in Champions League dall'allora tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Proprio quell'Allegri che, in questa stagione, ha ritrovato in rossonero. Com'è stato ricongiungersi con lui? Ecco la risposta di De Winter al quotidiano torinese. «Bello, con il mister ho un ottimo rapporto. Con noi è simpatico come lo vedete all'esterno, ma soprattutto è una persona molto equilibrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, De Winter: “Ottimo rapporto con Allegri: la sua fiducia mi aiuta tanto. Quando avevo 16 anni …” Approfondimenti su De Winter Milan De Winter: “Ottimo rapporto con Allegri. Rabiot fortissimo. Modric, una leggenda ma umile” Koni De Winter parla del suo rapporto con Allegri e del suo ruolo in squadra. Openda a DAZN: «Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto, ho sentito tanto la sua fiducia e questo mi aiuta» L’attaccante della Roma, Openda, ha commentato il suo percorso sotto la guida di Spalletti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su De Winter Milan Argomenti discussi: Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto; De Winter cambia stagione: il Milan scopre un centrale in crescita esponenziale, una data spartiacque; De Winter: Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera; Milan, il calciomercato estivo sta dando i suoi frutti: l’analisi. Milan, De Winter: Seguivo il Milan già da piccolo. Allegri? Ho un ottimo rapporto con luiL'intervista del difensore rossonero classe 2002 Koni De Winter nell'edizione di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Tuttosport ... gianlucadimarzio.com De Winter: Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per meIl Milan nel mio destino. Koni De Winter, difensore belga dei rossoneri, racconta così com’è nato il trasferimento al. tuttomercatoweb.com De Winter a Milan TV: «Mi hanno accolto tutti bene, ho trovato un grande gruppo. Il Pisa…» x.com L'uomo del momento in casa Milan è Koni De Winter Si è guadagnato un posto da titolare dopo alcune difficoltà iniziali e ora sta convincendo tutti Ha parlato ai microfoni di Mediaset e ha sottolineato anche l'importanza di Allegri nel suo percorso, oltre a - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.