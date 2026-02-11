De Winter | Ottimo rapporto con Allegri Rabiot fortissimo Modric una leggenda ma umile

Koni De Winter parla del suo rapporto con Allegri e del suo ruolo in squadra. Il difensore belga, 21 anni, racconta di sentirsi bene con l’allenatore e di apprezzare la squadra. Sottolinea anche quanto Rabiot sia forte e quanto Modric sia una leggenda, ma sempre con umiltà. De Winter si dice motivato e pronto a dare il massimo in questa stagione.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. De Winter sul suo arrivo al Milan: «È accaduto tutto molto velocemente: era il 10 agosto e ricordo che ero a fare una passeggiata in spiaggia a Camogli con mio nonno e mio cugino. Mi chiama il mio procuratore e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì e trenta minuti dopo mi sono ritrovato tutte le notizie sui social del telefonino». De Winter sulla sua passione per il Milan da bambino: «Da piccolo seguivo in tv le partite in Champions League del Milan e usavo la squadra rossonera alla Play-Station. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri affronta una sfida importante con il Milan, apportando sei cambi rispetto alla partita contro il Genoa, tra cui l’assenza di Modric, Rabiot e Leao.

